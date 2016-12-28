博碩士論文獎學金 2萬起跳 期交所舉辦

我要評比

今年從博、碩班畢業，並以期貨或選擇權為主題的學位論文者，明年7月1日到8月31日可向台灣期貨交易所申請獎學金，其中博士10名，每名3萬元，碩士35名，每名2萬元。

期交所已連續 2年辦理「博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動」，目前已有4位博士和51位碩士獲獎，期交所預計明年中繼續舉辦「105學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動」。

期交所表示，期交所舉辦獎助學金活動，主要為鼓勵博碩士研究生撰寫以期貨與選擇權為主題的學位論文，並藉此培育期貨市場專業人才，有意選定期貨及選擇權議題做為研究主題的研究生及早準備。

期交所公布的「105學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助辦法」，獎助對象為105學年度教育部認可的台灣公私立大學院校研究所博、碩士畢業論文，論文主題屬於期貨與選擇權領域者，均得申請。

申請人須檢具活動申請書、畢業論文及經口試委員審核通過的證明文件等資料，於106年7月1日至8月31日期間郵寄期交所提出申請。1051228

(中央社)