東芝恐列鉅額1次性虧損 股價狂跌逾20%

我要評比

日本東芝公司（Toshiba）恐認列旗下美國核能事業鉅額一次性虧損，股價聞訊狂瀉超過20%。

東芝股價今天開盤約30分鐘就打入跌停，狂跌20.42%，來到311.60日圓。

彭博報導，東芝昨天在日股收盤後發表聲明表示，最終的資產減記金額雖然未底定，但可能會衝擊獲利。

日本媒體昨天披露，東芝可能認列高達5000億日圓（43億美元）的虧損。東芝股價昨天因此重挫12%。1051228

(中央社)