遼寧號初登場 滑雪跳台式跑道戰力受限

中共解放軍航空母艦「遼寧號」經黃海、東海與巴士海峽進入南海，五角大廈曾評估遼寧艦的戰力認為，因體積太小與滑雪跳台式的戰機跑道設計，嚴重限制了其戰力。

美國國家利益雜誌（National Interest）軍事編輯馬占達（Dave Majumdar），27日在雜誌網站評估「遼寧號」航母打擊群行動指出，由俄羅斯航母改裝的「遼寧號」駛入西太平洋是中國航母的初登場，目的是為進行艦載飛行聯隊的海上訓練，而美軍花了數十年學習，才成為海上強權。

解放軍以前蘇聯早期使用的蘇-33（Su-33）為藍本的殲-15（J-15）艦載戰機，發展以航母為基礎的海上戰機聯隊訓練計畫，並測試後勤補給能力。「遼寧號」目前配置24架殲-15與6架直-18F（Z-18F）反潛直升機與4架直- 18J（Z-18J）預警直升機等飛行器。

五角大廈曾在2015年中國軍力報告中評估「遼寧號」的戰力。報告指出，「遼寧號」及其戰機全面運行後，仍難有遠距戰力。「遼寧號」由於體積太小，僅能提供艦隊所在區域和艦隊與近距海岸間的空防，難與美軍「尼米茲」（Nimitz）級航空母艦打擊群相提並論。

「遼寧號」最大的特徵在於早期滑雪跳台式的戰機跑道設計，與美國現代航母的平台式跑道大異其趣。

這種設計最大的問題在於，即使殲-15性能可能比美軍的F/A-18E/F黃蜂式戰機優越，但俄羅斯設計的跳台跑道，對殲-15的載油量和武器攜載量造成嚴重限制。

五角大廈報告認為，「遼寧號」由於體積小，載機數量不高，戰機的油量與武器裝備也因為跑道因素受限，中方清楚這些問題。

美國國防部評估，中方以殲-15為艦載機，準備並已著手建造數艘航空母艦，即便進度順利，想要挑戰美國海軍的實力，恐怕需要很長的時間。

此外，位於美國維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）的大型造艦廠，擁有數十年建造「尼米茲」與「福特級」等大型航空母艦的經驗與船塢配備，中國至今沒有建造超大型船艦的經驗，「遼寧號」的船體結構來自如今已劃入俄羅斯版圖的克里米亞。

馬占達認為，中國也許有能力打造航母，組織海上戰機聯隊，甚至真有配合航母作戰的打擊群，但航空母艦不僅攸關硬體，戰鬥力養成更需要極長的時間。

中國海軍最後是否有能力與美國海軍在西太平洋上硬碰硬？這是有可能的，不過中方需要再經過數十年才有此實力。1051228

(中央社)