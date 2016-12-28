MLB》洋基組鐵牛陣 肖想前終結者羅伯生

洋基想挖白襪先發左投坎塔納，現傳打算一併迎回羅伯生(圖)。(美聯社資料照)

洋基日前從自由市場簽回查普曼，再搭配原陣中的貝騰塞斯，組成全聯盟數一數二的堅強後防，但這似乎還沒辦法滿足他們，據美媒28日透露，洋基在與白襪商討明星左投坎塔納的交易案中，也提出以雙方各負擔一部分薪資為前提，一併迎回羅伯生的要求。

洋基季後雖補進了查普曼、哈利岱，但卻因沒補到先發投手挨批，隨後即傳出他們與白襪洽談交易坎塔納的可能，於此同時，據《今日美國》專欄作家奈騰蓋爾(Bob Nightengale)推文指出，洋基也想一併找回曾有望接班李維拉、現年31歲的羅伯生。

羅伯生曾在洋基效力7年，並在李維拉退休後，2014年接任洋基終結者，出賽63場守住39場勝利，締造K9值13.4的驚人成績，但未獲洋基續約，以四年4600萬美元(約14.7億台幣)轉戰白襪，兩年間雖自責分率皆超過3，也拿下至少30次救援成功。

若是交易成行，洋基不僅補足先發，後防戰力更可望再升級，以兩人的價值，白襪應也能獲得不錯的潛力新秀，還能清出薪資空間，不過已送走賽爾跟伊頓，又啟動坎塔納交易的白襪，至今沒傳打算交易羅伯生，若他被視為重建拼圖之一，洋基想「一箭雙鵰」可就難了。

(中時電子報)