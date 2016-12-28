W飯店命案案外案 「土豪哥」父親今早告議員王浩宇加重誹謗

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王浩宇議員在臉書貼一張書面聲明，聲明中表示將對王浩宇提告，最後署名者為朱仁才。（取自王浩宇臉書）

台北市W飯店發生21歲郭姓小模命案，扯出「土豪哥」朱家龍等人開趴內幕，「土豪哥」父親、永平工商董事長朱仁才，不滿桃園市議員王浩宇連日在臉書爆料永平工商成為土豪哥家的搖錢樹、校服超貴，把學生當傭人等；朱仁才今早已經委任律師張進豐向桃園地檢署控告王浩宇加重誹謗罪。

張進豐表示，他受朱仁才委託，針對朱近日屢次遭受桃園市議員王浩宇利用臉書毀損名譽部分，在今天上午正式向桃園地檢署遞狀，提出加重誹謗罪告訴。

張進豐說，本案具體之告訴事實、理由及證據，因事關偵查內容，不便公開，已提交地檢署，留待檢察官查明。

(中時)