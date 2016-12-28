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總值1,320億 達美砍18架波音787客機

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波音787
本次遭達美退訂的787型，是目前波音的主力廣體客機之一。（圖/維基百科）

本預期能年底拉尾盤開紅的美國飛機製造商波音（Boeing Co.），如今再次踢到鐵板，全球大型航空公司達美（Delta Air Lines）恐將砍掉原下訂的18架787夢幻客機（787 Dreamliner），此筆訂單總價值約40億美元（約1,320億台幣），公司方面尚未做出回應，但外界普遍猜測，砍訂單的原因應該和北美航線成長緩慢、外籍航空進入競爭脫離不了關係。

川普入主白宮後 波音將再次大裁員

據路透社（Reuters）報導，達美航空將取消向波音訂購的18架787型廣體客機，這筆價值40億美元（約1,320億台幣）的訂單勢必再讓波音受到衝擊。雖然達美官方尚未回應，但外界普遍猜想，也許和先前併入西北航空（Northwest Airlines）後，同時繼承多架窄體客機737ER的訂單；以及主力北美航線面臨成長緩慢及外籍航空如挪威航空快線（Norwegian Air Shuttle ASA）搶市，造成達美航空的發展不如預期。再加上當前手上已有從空中巴士集團（Airbus Group SE）購入的25架廣體A350客機（A350s），仍有4架將在後年交貨，多方因素考量下，才會決定取消波音的訂單。

達美航空
一架達美航空的波音757型客機從佛州起飛。（圖/美聯社）

伊朗航空
本以為從伊朗拿到80架客機訂單後就能安穩，卻不知突然提出只願支付五成報價的金額，讓波音再次陷入危機。圖為德黑蘭機場內的伊朗航空客機。（圖/美聯社）

波音在今年年底真是「屋漏偏逢連夜雨」，先是掃到颱風尾，被美國總統當選人川普（Donald Trump）批評其打造的新型空軍一號（Air Force 1）總統專機價格太昂貴，造成其股票大跌且資金損傷慘重。再者搶下解禁後的伊朗航空（IranAir）訂單，卻又傳出伊朗方面只願意80架民航機報價的半額，由於伊朗已向空巴集團下訂100架客機、又向其關係企業購入ATR型號共20架，在收益受損與失去訂單之間，勢必再讓波音傷透腦筋。

法國、伊朗
在今年年初法國總統歐蘭德（圖後右）訪問伊朗，與伊朗總統羅哈尼（圖後左）共同主持伊朗向空巴購買118架客機的簽約儀式。（圖/美聯社）

本期望將未來展望放在中國，卻發現川普與其執政團隊的立場，似乎對中國並非想像中的友好，如今又傳出接二連三的壞消息，這個航空業屬於龍頭地位的企業，在外在多方因素看似皆不利己的情況，如何扭轉乾坤，擊退來勢洶洶的法國空巴集團，重新站穩過去的地位，是波音來年的首要議題。

(中時電子報)

用F-18換F-35？ 川普要波音給新報價

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關鍵字：波音達美航空空巴西北航空787737伊朗訂單川普美國
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