葡萄王被控賣過期品 北檢分案調查

鏡周刊報導知名食品商葡萄王涉嫌竄改日期販賣過期食品。台北地檢署今天表示，日前已收到相關資料並分案調查。

鏡周刊今天報導，以提神飲料康貝特及靈芝王等健康食品走紅的葡萄王集團，竟驚爆將過期產品回收改標及改瓶裝後再上架的醜聞，疑被改標的產品包括熱銷近20年的靈芝王、多醣靈芝王及Q10納麴E、晶識王等共6項產品總數近20萬顆，恐已遭消費者吞下肚。

台北地檢署今天指出，之前已經收到相關的檢舉文件並分案調查，至於是否涉及偽造文書、食品安全衛生管理法等罪嫌，將進一步釐清查證。1051228

(中央社)