陸梵對話 張小月：台梵邦交鞏固

中國大陸有意與梵蒂岡關係，表態願進行「建設性對話」，被問及教廷、台灣及陸方關係是否改變，陸委會主委張小月今天說，教宗其實是從一個慈悲角度，關注的是在大陸的天主教徒，政府評估台灣跟梵蒂岡邦交是鞏固的。

立法院內政委員會今審議《台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議》，張小月會前受訪做出以上表示。

美國總統當選人川普稱蔡英文是「台灣總統」，引發大陸忌憚。張小月對此表示，蔡英文是依照中華民國憲法選出的總統，憲法稱呼我方也是中華民國，但國際社會多稱我方為「台灣」。

張小月強調，因我國處境特殊，兩岸關係就是根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例以及相關規定處理。

(中時)