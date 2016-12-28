張小月：評估台梵關係穩固
曾任外交部次長的行政院大陸委員會主任委員張小月今天表示，教宗是從慈悲角度，關注中國大陸天主教徒，評估台灣與梵蒂岡關係鞏固。
張小月上午在立法院受訪被問到總統蔡英文是台灣還是中華民國總統時說，總統是根據中華民國憲法選出，憲法稱為中華民國，在國際社會與國際媒體都稱「我們是台灣」。
媒體追問，民意調查顯示，多數民眾希望稱呼蔡總統為台灣總統；張小月表示，總統是根據憲法、法令規章選出，代表中華民國的總統，而國家的國際處境非常特殊，國際社會對台灣的理解都稱呼台灣。
蔡總統明年元月出訪是否該稱呼台灣總統、順應民意？張小月說，一切依法令規章、典章制度處理。國家處境特殊，兩岸部分就是根據中華民國憲法、台灣地區與大陸地區人民關係條例與典章制度處理。1051228
(中央社)
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