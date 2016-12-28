高市圖李科永館爭議 變更設計送審

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位於高雄市中央公園的李科永紀念圖書館動土3年來，因環保團體抗爭，工程一再延宕。高市文化局今天將變更設計最終版送審，移植樹木減為1棵、基地縮小、建物高度也降低。

高市圖李科永紀念圖書館由企業捐助新台幣8000多萬元，工期原訂1年餘，3年前動土，但因中央公園護樹護地聯盟抗議工程會破壞中央公園綠地生態抗爭，工程一再延宕。

高市文化局歷經多次與護樹聯盟協商溝通，3度更改工程設計，文化局最終版的新建工程變更設計案今天下午將送高雄市都市計畫審議委員會審議，護樹聯盟也將到場關切。

高市文化局長尹立表示，公共建設以大多數人意見為依歸，民間捐建、政府營運、冠名制度全球皆然，並無損公共性。

尹立表示，李科永紀念圖書館是高雄首座民間捐贈、政府營運的圖書館，市府多年來聽取不同聲音與建議，多次調整設計。環保人士對建築量體、砍樹的疑慮，市府在變更後已做了最大讓步及最大幅度的調整。

高市圖館長潘政儀表示，基地面積運用原玩具圖書館的硬鋪面，從500坪減為181.76坪，占中央公園面積不到千分之6；建築高度從18公尺下降到12.5公尺，與文學館高度相近。

至於護樹聯盟最反對的砍樹，潘政儀表示，原規劃移植47棵樹，在基地面積縮小後，僅需移植1棵南洋杉，工程完工後還會種回來，這個變更案已是底限了，可說是最終版，不可能再改了。

尹立指出，環保團體訴求的護樹、降低高度，市府均已採納，希望在閱讀與生態間取得平衡，達到民間捐贈、市府營運、市民使用的三贏。1051228

(中央社)