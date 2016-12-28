軍事交流入法 美：與台有堅實安全關係

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美國總統歐巴馬簽署國防授權法生效，美台軍事交流首度入法。對此，國務院副發言人唐納今天說，美台有堅實的安全關係，美國不是要凸顯兩岸間的緊張。

唐納（Mark Toner）在每日新聞簡報會上做上述表示。

有中國記者問，在台海兩岸緊張情勢升高的這個時間點上，2017財政年度國防授權法（NDAA）中特別凸顯美國與台灣間的軍事交流，用意何在？

對此，唐納先說，他並不清楚國防授權法的相關細節。

但他指出，美國未試圖凸顯兩岸間的緊張情勢，美國的「一中政策」沒有改變，而很明顯地，「美國和台灣有堅實的安全關係」，除此之外，他沒有其他特別訊息要補充。

耶誕節前夕，歐巴馬將國會高票通過的2017財政年度國防授權法簽署生效，首度明確納入美台雙邊間高階軍事交流細節，美國國防部「助理部長以上層級的文官」與「現役軍官」將可赴台交流；而美國總統當選人川普上台後，行政部門的執行程度，是法案落實關鍵。

中國外交部發言人華春瑩不滿指出，中方「完全不能接受」，已向美方提出「嚴正交涉」。1051228

(中央社)