莉亞公主曾淪毒海 能文能武傳奇謝幕

美國女星嘉莉費雪心臟病發後今天辭世,享壽60歲。1980年代受藥物成癮所擾的她,除了在「星際大戰」系列電影以莉亞公主一角走紅,本身也是編劇、作家兼演說家,多才多藝。

美聯社報導,嘉莉費雪(Carrie Fisher)是歌星艾迪費雪(Eddie Fisher)和好萊塢女星黛比雷諾(Debbie Reynolds)之女。父親後來於1958年為了女星伊麗莎白泰勒(Elizabeth Taylor)拋棄妻女,名人婚姻破碎消息躍上各大媒體版面。

年少成名的嘉莉費雪曾受藥物成癮及躁鬱症所擾。嘉莉費雪近年來復出,為演藝事業錦上添花。以下是法新社摘出的生涯亮點。

●演員

嘉莉費雪因在原始「星際大戰」(Star Wars)三部曲飾演莉亞公主(Princess Leia)而家喻戶曉。

其他大銀幕作品包括「福祿雙霸天」(The Blues Brothers)、「穿一隻紅鞋的男人」(The Man with One Red Shoe)、名導伍迪艾倫(Woody Allen)的「漢娜姊妹」(Hannah and Her Sisters)、「死亡約會」(Appointment with Death)、「肥皂拼盤」(Soapdish)及「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally)等。

她也活躍於小螢幕,除了演過「師奶當家」(These Old Broads)等若干電視電影,也參與演出「宅男行不行」(The Big Bang Theory)、「我家也有大明星」(Entourage)、「慾望城市」(Sex and the City)和「單身毒媽」(Weeds)等影集。

她最近還在亞馬遜(Amazon)影集「大禍臨頭」(Catastrophe)中飾演母親一角。

●劇本醫生(script doctor)

她不只是許多人難以忘懷的莉亞公主,生前也是影壇炙手可熱的「劇本醫生」之一,是「虎克船長」(Hook)、「致命武器3」(Lethal Weapon 3)、「修女也瘋狂」(Sister Act)、「驚聲尖叫3」(Scream 3)、「危機總動員」(Outbreak)和星戰前傳等眾多賣座電影幕後的無名英雄。

創造星戰的大導演喬治盧卡斯(George Lucas)也曾聘請她,為影集「百勝天龍」(Young Indiana Jones)擔任劇本醫生潤飾劇本。

●作家

嘉莉費雪也是以半自傳小說聞名的暢銷作家,作品中談及個人在藥物濫用、心理疾病及複雜家族史中掙扎的心路歷程。

她1987年出版的「來自邊緣的明信片」(Postcards from the Edge)後來改編成電影,還獲奧斯卡提名2大獎,包括梅莉史翠普(Meryl Streep)的最佳女主角獎。嘉莉費雪在文中諷刺自己的演藝生涯、談及與藥物濫用的奮戰、以及母女關係。

她最近曾巡迴宣傳新書「公主日記」(The Princess Diarist,暫譯)。這本書是根據她在拍攝星戰電影時期的日記,當中爆料自己與劇中男星哈里遜福特(Harrison Ford )有過一段情。(譯者:中央社盧映孜)1051228

(中央社)