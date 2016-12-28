蔡依林露點P圖瘋傳 背後冒出陰謀論

蔡依林近日遭露點P圖攻擊。(圖／本報系資料照)

天后蔡依林（Jolin）日前才和錦榮分手，近日又遭瘋傳多張「露點」照片，她的經紀人嚴正澄清是P圖，不過因時間點敏感，讓網友都猜測背後可能有陰謀論。

蔡依林遭瘋傳3年前的露點照，經紀人澄清這是絕對不可能發生的事，「若真露點，當時就會鬧大了，怎可能等到現在。」有網友認為她遭P圖可能和錦榮分手有關，推測錦榮提及財產共有被酸，他的粉絲不滿才因此報復。

也有一說是露點照流出當天，剛好《民法》修正案初審通過，因為蔡依林長期支持婚姻平權，疑似遭反同婚人士攻擊，不過，據《蘋果日報》報導，錦榮的經紀人否認是粉絲報復，氣喊：「無聊的網友！Jolin和錦榮的粉絲都很乖、很和平，絕不會因為分手做出這種事。」

而反同婚的「幸福盟」發言人曾獻瑩也表示絕不可能做這種事，「下一代幸福聯盟」林亞倫也否認：「我們僅關注婚姻制度的改變，絕不會針對藝人。」

(中時電子報)