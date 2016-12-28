日對台窗口加上台灣 外交部歡迎

我要評比

公益財團法人「交流協會」（Japan Interchange Association）自明年1月1日起將更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association），外交部今天表示歡迎。

外交部指出，此一新名稱明確反映該協會在台工作之實質內涵，印證台日雙邊關係續朝正面方向發展。

外交部表示，近年台日關係發展密切，日本是台灣第三大貿易夥伴，台灣則是日本第四大貿易夥伴，去年雙方貿易總額達579億美元。此外，雙邊人員往來日益頻繁，去年台日互訪人數已高達530萬人次，今年全年應可再創新高，突破600萬人次。

外交部表示，台日共享民主、自由及法治之普世價值，各項民調顯示人民情感密切友好，相信台日雙方將在既有之良好基礎上，繼續深化各領域之互利互惠合作關係。1051228

(中央社)