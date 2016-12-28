妮可基嫚結婚十年 從不送老公耶誕禮物
藝人妮可基嫚近日主演「漫漫回家路」，再度入圍金球獎最佳女配角，還在節目「艾倫秀」透露，原來她和歌手老公齊斯艾本結婚10年，從沒送過耶誕禮物，只會親他一下。
妮可基嫚（Nicole Kidman）近日主演真實故事改編的電影「漫漫回家路（Lion）」，飾演收養印度小孩的母親，小孩和哥哥、親生母親分開後，因緣際會被帶到萬里之外的澳洲，25年後仍惦記家人，利用科技產品找到回家的路。
妮可基嫚因感人故事展現精湛演技，入圍金球獎，更在粉絲頁成立幫助孤兒回家的慈善捐款活動，同時率先拋磚引玉，捐贈新台幣30萬元，號召大家做善事。
妮可基嫚日前上「艾倫秀（The Ellen DeGeneres Show）」，提到和齊斯艾本（Keith Lionel Urban）結婚10年，卻從沒送過彼此耶誕禮物，但「會親他一下」；主持人艾倫（Ellen Lee DeGeneres）聽了驚呼，「那不是每天都要做的事嗎？」台下觀眾笑翻。
不僅對老公這樣，對小孩也一樣不送禮，妮可基嫚覺得小朋友什麼都想要，不管是小朋友要的耶誕禮物，像糖果、洋娃娃或玩具等，全都沒有。無過，她會列1張單子，上面有需要幫助的團體或事情，由小孩選擇想幫助項目，妮可基嫚和齊斯艾本就會幫他們捐款，愛心不落人後。1051228
(中央社)
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