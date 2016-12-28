料理新手福音 廚房智慧插座教你輕鬆做

台科大學生和友人研發「Vulcan」智慧溫控插座，能套用在電鍋、烤箱上，依APP食譜精準控制溫度和時間，即使新手也能輕鬆做料理，3天就募資百萬元。

Vulcan智慧溫控插座由台科大電子系博士生楊仕凡與友人朱鴻宇共同研發，兩個愛吃美食的大男生，因為不會煮飯，又發現現代人因重視食安減少外食，於是決定設計一款能幫助烹調的智慧裝置，並針對不易料理的肉類，開發各式食譜、建立烹調曲線，把烹飪科學化，讓不曾下廚的人也能輕鬆做出各式美食。

團隊表示，智慧溫控插座利用真空低溫烹調，食材放入真空袋隔水加熱，透過精準的溫度控制讓水溫均勻滲透到食材中，保留食材原有的鮮甜，並維持肉的嫩度，這是源自法國的烹調技術「舒肥法(Sous-Vide)」，也是許多米其林主廚愛用的料理方法。

智慧溫控插座能取代一整套昂貴的舒肥料理機，直接套用在一般電鍋、烤箱等用具上，使用者只要將探針放入電鍋中偵測溫度，並在手機APP選擇食譜，智慧插座就能透過藍牙連線，以電力控制加溫，同時也可透過APP即時監控烹煮時程。

楊仕凡表示，團隊成員都是理工科背景，對料理其實一竅不通，為了補足相關知識，除了在哈佛大學開設的磨課師上課，也和廚師、食材商學習科學料理知識，歷經1年對科學料理的研究，開發出30道食譜，包含牛小排、鴨胸、松板豬、羊肋排、鮭魚、干貝、海南雞飯等12種肉類料理。

創業雖然很辛苦，但楊仕凡笑說，「想到工作結束後有東西可以吃，就不覺得辛苦了」，但他也坦言，比起技術研發，最難的還是後端銷售，市場變動太快，只能不斷參展擺攤觀察消費者喜好、蒐集資料，才能訂出適合的行銷策略。

Vulcan智慧溫控插座登上嘖嘖募資平台短短3天，就募得超過新台幣100萬元資金，目前募資總金額已突破200萬元，商品預計明年4月出貨，6月正式販售，讓每個人都能輕鬆做出頂級料理。(產品影片https://www.youtube.com/watch?v=KT8-vZgr5Fg)。1051228

(中央社)