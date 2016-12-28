轎車滑落小懸崖 駕駛幸運獲救
苗栗縣消防局今天指出，泰安鄉溫泉區有1部自小客車疑操作不慎，滑落深約10公尺河岸邊坡，搜救人員利用繩索攀降，順利把車內駕駛救出，所幸只受到驚嚇無明顯外傷。
苗栗縣消防局27日下午接獲通報，泰安鄉泰安觀止溫泉飯店對面傳出有車輛墜谷意外，隨即派遣第三大隊泰安分隊人車前往查看，到達現場看到1部白色自小客車滑落河岸邊坡，卡在樹叢中。
由於路面距離河床深約3層樓、10公尺左右，當地人稱為「小懸崖」，自小客車內還有1名駕駛受困，消防隊員立即在邊坡架設繩索，冒險攀降至車體旁，打開後座車門，順利協助駕駛脫困，再沿著繩索爬回路面，險象環生。
所幸駕駛沒有明顯外傷，只是虛驚一場，對於詢問為何把車開下邊坡，已嚇的說不出話來，只表示車輛突然往下滑；苗栗縣消防局則指出最近山區細雨不斷，路面濕滑難行且視線不佳，呼籲民眾開車上山應小心慢行，以避免發生危險。1051228
(中央社)
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