控黨產會追殺 國民黨：小英基金會呢？

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國民黨行管會主委邱大展。（黃世麒攝）

國民黨行管會主委邱大展。（黃世麒攝）

國民黨行管會主委邱大展今日召開記者會，針對黨產會針對國民黨捐助的4個財團法人基金會開刀抨擊黨產會程序違法、行政不中立，並且直接點名「那小英基金會呢？」

不當黨產處理委員會28日針對國民黨捐助成立的民族、民權、民生建設及國家發展等4個財團法人基金會舉行預備聽證。

(中時)