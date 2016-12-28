神秘女子頻出入住處 張孝全新歡現身？
有「同志天菜」封號的藝人張孝全，日前宣布和論及婚嫁女友Vicky分手後，曾大方公開擇偶條件，不過近日卻發現有名女子頻繁出入，主要幫忙洗衣和負責遛狗，也讓外界推測張孝全再度脫離單身。
根據《鏡週刊》報導，這名女子一身居家裝扮從張孝全住家走出，還牽著張孝全的愛犬出門散步，此外更被拍到待在張孝全家中，直到熄燈都未見其離開家門，也讓外界推測兩人疑似展開同居生活，不過張孝全經紀人出面澄清，表示該女子只是友人，會多次出入張孝全家中，主要是因為張孝全工作忙碌時，家中愛犬需要有人照看，才會抽空去幫忙，否認該女子是他的新歡。
(中時電子報)
關鍵字：張孝全
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