章子怡女兒一歲！汪峰基因退散
章子怡自從與汪峰結婚後，生下寶貝女兒「醒醒」，不過先前她帶著女兒一同玩水時，她胖嘟嘟的臉蛋加上小眼睛，被說「神複製老爸汪峰」！可章子怡女兒醒醒昨滿一歲，她舉辦生日派對，醒醒模樣超可愛，也開始有章子怡的樣子，讓網友笑稱「汪峰基因退散了！」
章子怡生下女兒醒醒後，時常po出一家人天倫樂的照片，不過當時女兒就被說和爸爸汪峰太神似，簡直「神複製」。不過章子怡昨曬出女兒一歲照片，華麗的慶生派對中，她也感性說「感謝孩子讓我感受到太多為人母的快樂！」更幽默表示女兒抓周抓到醫護箱、博士帽與放大鏡。
不過網友第一眼都是讚嘆醒醒「越長越可愛」，尤其先前太像汪峰，大家就怕影后女兒以後「太有性格」！但從新照片看來，醒醒嬰兒肥消了不少，水汪汪大眼，也和章子怡很像。
(中時電子報)
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