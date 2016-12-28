土豪爸告毀謗 王浩宇：別以為有錢我就怕

桃園市議員王浩宇因接到有人要到他服務處丟汽油彈的情資，27日前往中壢分局尋求警方保護。（報系資料照 楊明峰攝）

桃園市議員王浩宇日前質疑永平工商制服太貴，「土豪哥」家族長期把永平師生當搖錢樹，永平工商董事長、「土豪爸」朱仁才今正式提告加重誹謗，王浩宇在臉書回應，不怕對方有錢、有人脈，相信輿論站在公平正義一方。

因W飯店小模命案，牽扯出「土豪哥」朱家龍豪奢開趴內幕，朱家也被爆料，因經營「制服帝國」，賺取暴利。桃園市議員王浩宇日前質疑朱家，不止靠販售制服賺取暴利，連老師的工作條件也很差，把非營利性質的學校當私產經營，實習餐廳當淪為私人招待所。

永平工商董事長朱仁才今早委任律師張進豐，向桃園地檢署控告王浩宇加重誹謗罪。

王浩宇則在臉書回應：「不要以為你很有錢、人脈很廣我就會害怕，我相信輿論一定會站在公平正義的這一方的。」。

(中時電子報)