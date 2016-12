照顧老病流浪狗 美慈善機構負擔醫藥費

民眾到動物收容所領養動物時,對又老又病的流浪狗雖感到憐憫,但會擔心龐大的醫藥費用。華盛頓州一個小型慈善組織因此專為牠們負擔醫藥費並幫忙尋找新家,供其?養天年。

成立於2004年的「老狗天堂」(Old Dog Haven),是西雅圖地區的小型慈善組織,卻肩負著龐大使命:專門為動物收容中心裡又老又病流浪狗,尋找願意疼愛牠們的新家,陪牠們走完生命最後一段路途。

「老狗天堂」負擔這些老病流浪狗的所有醫藥費用,讓牠們的健康狀況得以改善,並為牠們找到新家,不必再留在動物收容所。這些年邁狗兒獲得領養之後,餘生任何醫藥費用,「老狗天堂」承諾繼續負擔,不會讓領養民眾面臨財務壓力。

住在華盛頓州阿靈頓(Arlington)的派柏(Lee Piper)與妻子朱迪斯(Judith),正是「老狗天堂」的負責人。在他們多年來的大力奔走與努力救援之下,迄今已讓累計近5000隻的老病流浪狗,從華盛頓州西部的眾多動物收容中心被救出,逃過遭到處以安樂死的命運。

「老狗天堂」並沒有設立自己的動物安置所,而是透過與各地流浪動物收容中心密切合作,鎖定8歲以上,又老又病,幾乎「零希望」獲得領養的狗兒展開援救。約有200戶義工家庭參與「老狗天堂」的救援體系,為這些已經走到生命盡頭的狗兒,提供一個溫暖的家。

電視台記者出身的作家柯菲(Laura T. Coffey),曾在「我的老狗:獲救寵物狗的傳奇第二春」(My Old Dog:Rescued Pets with Remarkable Second Acts)書中,記錄了許多獲得「老狗天堂」救援的狗兒故事。

朱迪斯日前接受柯菲訪問時表示,照顧一隻年老的狗兒,可能會面臨龐大花費,「所以,我們當初想到的構想是,由我們來承擔這些狗兒的所有醫藥費用,如此一來就可以讓願意領養牠們的民眾,不必擔心財務方面的問題。」她表示,以她的親身經驗來說,曾經一個月的獸醫帳單累計高達8萬美元,「幸好在善心民眾慷慨捐助之下,能夠將費用繳清。」

朱迪斯表示,大部分獲救的年老病狗在新家活了4年,少數狗兒更是活了6年甚至7年之久,「這個年齡的狗兒真的很棒,很好相處,為飼主添增許多生活樂趣。牠們很喜歡跟人類在一起,而且沒有很多需求。」

創立「老狗天堂」以來,派柏夫妻不斷宣導拯救老病流浪狗的使命,逐漸獲得越來越多民眾與其他慈善機構迴響並加入行動。不過,他們坦承,光是華盛頓州西部就有數量龐大的年老病狗等待救援,讓他們經常出現無力感,同樣的問題在加州中部與南部,還有美國東南部各州更為嚴重,那些地區年老病狗在流浪動物中心的命運通常都很悲慘。1051228

(中央社)