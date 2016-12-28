鄭捷判死後 殺妻擄女燒炭害2命 狠父判死定讞

桃園一名曾因對妻女家暴入監的李姓男子，前年南下高雄持刀刺死前妻陳女，擄走6歲長女後燒炭同歸於盡卻獨活，他出庭時還揚言跟前妻娘家的恩怨「不死不休」，二審及更一審都將他判死，案經上訴，最高法院召開生死辯後，今日駁回上訴，判決李男死刑定讞。

今年4月最高法院將在台北捷運發生冷血屠殺事件，造成4死22傷重大慘劇的凶手鄭捷判刑定讞，鄭捷隨即遭槍決伏法，李男今日被判刑定讞，是今年第2件死刑確定案，也成為第43位待執行的死囚，同時這也是蔡英文總統上任後，首件的判死確定案件。

(中時)