人民幣中間價逼近6.95關口

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受美國經濟數據轉佳，美元指數攀升的影響，人民幣兌美元匯率中間價今天逼近6.95關口，報人民幣6.9495元兌1美元，貶值0.33分。

中國人民銀行授權大陸外匯交易中心公布，28日銀行間外匯市場人民幣兌美元匯率中間價為人民幣6.9495元兌1美元，再度逼近6.95關口。

匯銀人士指出，人民幣兌美元中間價16日創下6.9508元，逾8年新低後，近日波動收窄。尤其是20日以來，人民幣中間價一直圍繞6.95元附近窄幅震盪，預計年底前人民幣匯率將平穩收場。1051028

(中央社)