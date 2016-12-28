屏東法拍年底大清倉 1元起標
法務部執行署屏東分署明年1月3日下午3時將進行查扣品的法拍，部分法拍品年底大清倉1元起標。
屏東分署表示，法務行政執行署首創全國13個分署聯合拍賣日，自今年12月起，固定於每個月第1個星期二下午3時舉行聯合拍賣日，第1次聯合拍賣日12月6日登場，總計全國13個執行分署，一個下午就為國庫挹注新台幣3億1899萬858元。
屏東分署表示，明年1月3日下午3時的法拍，部分動產年底大清倉，不定底價，1元起標，相關標的有5台電動機車、4台小客（貨）車，以及製造鋰電池的機器設備如鋰鐵電池自動焊接設備、巨孚恆溫恆濕試驗機、電池分配測試機、壓床式電池化成分容系統等，都是「1元起標、不定底價」。
另外，明年1月3日後，還有部分法拍品拍賣，計有13張辦公椅，每張起標價100元至300元不等、清淨冷風扇、分離式冷氣、吊隱式冷氣、吧台、2棵龍柏木，起標價分別為1萬2000元及4萬元。
1月3日下午也將再拍賣位於東港鎮船頭路的國宅，底價141萬2000元。
屏東分署表示，有意投標的民眾，可以在明年1月2日前洽屏東分署承辦人，查看相關動產的現況。1051228
(中央社)
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