粗心媽忘了 杭州7歲兒追車跑2公里

中國大陸杭州鐵路警察日前接獲一名焦急的媽媽報案說，孩子不見了。不過孩子不是走丟，而是還沒上車，媽就開車走了。警察找到時，7歲兒已經追車跑了將近2公里。

大陸青年時報今天報導，杭州鐵路公安處諸暨站派出所民警25日接到李女報案說，送親戚到諸暨火車站，兒子一起坐在後座，將親戚送到出發站台，打了個招呼，她就開車離開了。

開車途中有點異狀，但她沒在意。原來從駛出火車站開始，她就一路被人狂按喇叭。李女以為擋到別人，於是飛快地往前開。開了1公里多，突然一輛計程車超車攔截她。

計程車司機探出頭來問她，車後面一路跟著個小孩，是怎麼回事？李女朝車外看，沒看到小孩，正有些不解。突然，她一聲尖叫，「啊！我兒子呢！」只見汽車後座空著，兒子早就不在。

諸暨所民警調閱月台監視器畫面顯示，穿著黑色衣服的小男孩下了李女的車後，李女隨即駛出站台，男孩似乎想要拉後車門把手，並拍打車門，但車子沒有減速，反而越開越快。

沿途監視畫面也顯示，小男孩一路追著李女的車，追了好久，直到靠近人民醫院附近追不上了，然後消失在監視畫面。

最後，民警在距火車站兩公里左右的諸暨雙金線上找到一名獨自行走的小孩。孩子告訴民警，他跟著親戚下了車，結果一轉身，老媽已經開車走了。1051228

(中央社)