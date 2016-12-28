羅馬尼亞東部規模5.2地震 暫無人傷亡

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地震學家表示，羅馬尼亞東部今天凌晨發生地震，撼動了首都布加勒斯特（Bucharest），不過沒有立即傳出損傷或傷亡。

法新社報導，羅馬尼亞國家地球物理研究所（National Institute for Earth Physics）判定地震規模5.2，美國地質調查所（USGS）則判定為5.6。

地震發生在凌晨1時20分，國家地球物理研究所發言人拉杜利恩（Mircea Radulian）告訴法新社：「震央位於弗朗恰縣（Vrancea）地震帶，震源深度100公里。」

位在布加勒斯特東北部的弗朗恰縣，過去經歷過羅馬尼亞一些傷亡最慘重的強震，1977年1場規模7.2強震奪走1500多條人命。

弗朗恰縣位於3個板塊的交合處，為歐洲地震活動最頻繁的地區之一。（譯者：中央社周莉芳）1051228

(中央社)