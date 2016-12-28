陸官媒批安倍：去夏威夷沒意思 應該來南京

日本首相安倍晉三訪問夏威夷，赴太平洋國家紀念公墓獻花表示歷史和解。（美聯社）

正在夏威夷訪問的日本首相安倍晉三到太平洋國家紀念公墓獻花表示歷史和解之意，而在二戰飽受日本侵略之苦的中國則重批，「如果日本真想尋求在歷史問題上的和解，安倍選錯了方向，找錯了地方。」

環球網社評指出，安倍「應當來中國南京、北京盧溝橋或者韓國首爾，那裡都有可以被他憑弔、慰靈的紀念館，也有日本要想解決歷史問題必須面對的真相和感受。」

該篇社評重批安倍此訪更多是促進美日關係的一個外交行動，而不是他要真正向歷史做一個交代；「去夏威夷只慰靈不道歉，並在精心計算此訪能給自己帶來的政治得分。」

環球網更對安倍所說的「不戰誓言」直接打臉！該社評指出，安倍政府推動通過新安保法，擴大自衛隊採取軍事行動的權力，「安倍上台以來，日本在東海與中國發生軍事摩擦的可能性空前提高，這像是要永不再戰嗎？」

不過大陸也並不想把日本看太重；環球網認為，日本的激進和好鬥是中國崛起路上的一個麻煩，但這一麻煩已構不成中國國家安全的頭號心腹大患。在環球網社評中直接了當地說，「中國今後不需要盯日本太緊了。我們只需好好發展自己，不斷加強自己包括國防力量在內的綜合實力。」

(旺報)