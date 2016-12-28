世界棒球經典賽 我實力只有倒數第三？

民進黨立委張廖萬堅說，明年世界棒球經典賽，我國實力在16個參賽國中，實力僅排名第14名。（林志成攝）

2017年世界棒球經典賽（WBC）明年3月舉行，共有16國參賽，我國因為中職及棒協的糾紛，組隊相當不順利，影響實力。民進黨立委張廖萬堅今天說，根據英美運彩網站的推估，我國實力排名12至14名間，只能贏中國大陸及澳洲，相當難看。

今年8月里約奧運時，網球選手謝淑薇退賽，引發單項協會壟斷的問題。立法院教育及文化委員會今天審查《國民體育法》修正案，潘文忠說，修法重點放在單項協會的改革、選手培訓及參與運動的權益，朝「財務透明、業務公開、組織開放、營運專業」等方向前進。

張廖萬堅質詢指出，明年世界棒球經典賽，因為棒協和中職的紛爭，導致我代表隊組隊過程非常不順，整體實力很弱。根據美國及英國運彩網站的評估，世界棒球經典賽16支隊伍中，我代表隊實力分別是12名或14名，可能只贏中國大陸及澳洲。

「在各項運動中，我國選手都是小時了了、大未必佳。」張廖萬堅指出，我國在少棒、青少棒及青棒等三級棒球中，時常拿到世界冠軍，為何到成棒就一蹶不振，明年參加世界棒球經典賽的陣容實在太弱了。

張廖萬堅指出，我國許多運動選手在學生時期都表現不錯，一旦畢業離開學校後，運動生涯未達顛峰就要退下來，凸顯我國職業及業餘運動未提供好環境，訓練也不科學化，未來應該要改進。

(中時)