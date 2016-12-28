男子到黨產會潑糞 遭起訴

63歲高雄何姓男子，10月間不滿不當黨產委員會的作為，帶著2瓶裝著糞汁寶特瓶到黨產會潑糞，遭警方逮捕。台北地檢署今依妨害公務罪嫌起訴何男。

檢警調查，自稱是心靈治療師的何男，認為黨產會成立不合法、不合憲，10月2日上午搭客運北上，先在松山區旅館住了一晚，翌日上午帶著兩瓶裝著糞汁寶特瓶到黨產會，指明要找主委顧立雄。

黨產會人員詢問何有預約嗎？何說沒有，接著掏出寶特瓶往大廳潑灑，現場屎味四溢。黨產會人員緊急搶下另一瓶，並報警處理。

警方調查時，何表示是不滿黨產會成立的背景、動機，是自行犯案，警詢後依侮辱公署罪將何送辦。

(中時)