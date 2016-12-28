傑愛婚好幸福 國際桌總卻擔憂？

國際桌球總會近日撰文，指出福原愛自結婚後，重心似乎偏離桌球訓練。(圖/擷自 國際桌球總會網站)

江宏傑與福原愛自9月公布結婚喜訊後，「傑愛婚」始終是國際體壇受矚目的焦點，也成為國際桌壇的一段佳話，2人婚後幸福生活也讓人十分稱羨，然而近日國際桌球總會(International Table Tennis Federation)卻撰文質疑福原愛：「她是否決定放棄球員生涯了?」

國際桌球總會於25日撰文表示，自江宏傑與福原愛結婚以來，福原愛一直在大型賽事缺席，讓眾人質疑她是否對球員生涯感到倦怠，文章中更引述福原愛說過的一句話：「我現在的重點是扮演好一個家庭主婦的角色。」國際桌總認為，身為日本女桌主力的福原愛，如今生活重心似乎轉移到家庭上了。

國際桌總指出，在今年9月份「傑愛婚」消息一出，福原愛當時透過媒體表示，自己仍會繼續球員生涯，並希望2020年東京奧運代表日本隊再次登上奧運賽場，但該文章內容卻撂下重話：「但現在最新的問題是，福原愛能否跟上日本女桌目前的發展速度。」國際桌總表示：「日本女桌近年水平扶搖直上，將會構成福原愛的威脅，也會影響到福原愛對自己未來的決定」

江宏傑與福原愛婚紗照日前曝光，2人以婚紗照方式，還原兩人一同練球的甜蜜情境。(資料照 星予公關提供)

儘管如此，福原愛之前受邀參加電時節目時仍篤定表示：「不管未來如何，我的生活仍會與桌球息息相關，我仍會從事與桌球相關的事情。」而據媒體報導，江宏傑與福原愛將會在明年1月1日在台北舉行婚宴。

(中時電子報)