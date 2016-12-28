來台東必訪景點 森林公園元旦起收費
觀光客必訪景點、台東森林公園，明年元旦起開始收費，全票新台幣30元，不過設籍台東或是在台東工作民眾不收費。
台東森林公園在台東市區靠近北方海邊，屬防風保安林地，佔地超過300公頃，不但是台東市民眾日常運動休閒的好去處，也因為園區沒有過多的人工造景，觸目所及盡是讓人心情舒暢的自在氛圍，近年來更成為觀光客到台東必訪的景點。
森林公園範圍原屬農委會林務局管理的國有保安林地，多年來委由台東縣政府辦理維護管理工作，每年耗資上千萬元費用、30餘名人力對園區執行復育造林及既有設施維護管理等。
台東縣政府表示，為符合公共設施使用者付費精神，在104年底向台東縣議會提出「臺東縣森林公園管理自治條例」，並經議會定期會審查通過。
自治條例通過後，原訂今年元旦起收費，因園區保安林土地代管計畫遲未能獲得林政單位審查通過而延宕。今年7月，雖然獲台東林區管理處土地撥用方式，恰巧碰上強颱尼伯特重創台東，森林公園園區內樹木折損、倒伏超過10萬棵，在救災、搶救林木、保障遊客安全的前提下，又暫緩施行。
台東縣政府表示，目前森林公園的尼伯特災損復舊、造林植樹均已有一定進度，從9月份迄今已經種植將近5萬棵各式數種的樹苗，因此公告自106年元旦起開始收取清潔維護管理費用。
依自治條例，園區每天上午7時30分到下午5時30分（依季節調整）執行查驗票工作，全票30元、半票20元、大型車60元、小型車30元，身高120公分以下孩童以及設籍台東、在台東工作的民眾憑證免費。1051228
(中央社)
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