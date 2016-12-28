泉湧之聲 榮星合唱團向呂泉生致敬

「台灣兒童合唱之父」呂泉生一手打造20世紀後期台灣兒童合唱奇蹟，培養無數音樂家與愛樂者。(星影雅歌提供)

今年是「台灣合唱之父」呂泉生百歲之年，昔日由他一手打造，在20世紀六○、七○年代締造出台灣兒童合唱奇蹟的「榮星兒童合唱團」子弟兵，將在29日在台北市中山堂光復廳，舉行「泉湧之聲--呂泉生的音樂種子」演唱會，紀念這位永遠的合唱團團長。

呂泉生在台灣近代史上最廣為人知的事蹟，便是對台灣合唱教育的拓荒性貢獻，以及創作如〈杯底不可飼金魚〉、〈搖嬰仔歌〉、〈阮若打開心內的門窗〉等多首膾炙人口的歌曲，豐富台灣樂壇的歌聲。

策劃人之一，也是榮星兒童合唱團成員郭玟岑表示，這場音樂會的特色，在於演出者都是出身自早期榮星兒童合唱團，「當晚的演出曲目也都是當年老師精挑，用來培養榮星團員的歌曲。」

音樂會節目分成「德奧經典歌曲」、「法義經典歌曲」、「呂泉生改編之中外民謠」以及「呂泉生以古今中文詩詞創作的藝術歌曲」等四部分。曲目包括海頓的〈天地創造〉、舒伯特的〈紡車旁的葛麗卿〉、〈菩提樹〉和〈小夜曲〉；古諾的〈夜曲〉、克提斯的〈歸來吧，蘇蘭多〉、〈將進酒〉、〈你是我心目中美麗薔薇〉，〈秋菊〉，〈搖嬰仔歌〉以及〈阮若打開心內的門窗〉等11首。

研究呂泉生歷史的孫芝君，後來因緣際會成呂泉生的媳婦，她表示呂泉生為兒童寫兒童歌謠，為青年寫大眾歌曲，為愛樂者寫藝術歌，並引入中西方經典歌謠，在動盪的時局中，以純美的歌曲安撫大眾的心靈。

中年以後，呂泉生投身兒童合唱教育，以他的高知名度和苦幹實幹的精神，在十年之內，將榮星兒童合唱團推到國家代表隊的層次，非常難得。

孫芝君表示，「很高興這次能夠舉辦這場音樂會，集結多位榮星歷來菁英歌唱家，見證當年音樂種子的萌發與成長；希望愛樂的觀眾也能從演唱曲目中，窺見呂泉生盛年時期的創作風貌。」

這場音樂會參與的音樂家包括聲樂家紀美仰、陳盈伶、廖智慧、呂碧玲、林宏宇、林欣欣、熊師玲、鄭惠婷、李琇錦、陳婉如、盧怡慧等，其他還有大提琴家連憲良，鋼琴家周淑斐、王瑞玲、郭月如以及謝欣容。合唱部分由連芳貝指揮台大合唱團擔任。

(中時)