人工智慧發威 美數百萬人將失業

我要評比

電影《機械公敵》（I, Robot）中的機器人。（圖/美商廿世紀福斯提供）

人工智慧（AI）日漸普及，人類在享受便利的同時，部分工作也大量被取代。美國一份新報告指出，未來幾年將有數百萬民眾失業。

其中受影響最大的，就是那些教育程度較低的民眾，而這也將進一步擴大貧富差距。然而，對那些能借力使力，善用人工智慧的人，反倒能享受更高的薪資，並減少工作時間。

英國《每日郵報》（DailyMail）27日報導，這份名為「人工智慧、自動化與經濟」（Artificial Intelligence, Automation, and the Economy）的白宮新報告同時指出，人工智慧將提高美國的產能，也因此美國經濟將需要更多相關技術。

雖然人工智慧普及是趨勢，但無論是與消費者互動、開發人工智慧、控管監督，或是研發新技術，都還是少不了人類。

世界各地研究人員對人工智慧一旦成為主流後，究竟會有多少人失業，提供了不同的預測。

弗雷斯特研究（Forrester Research）公司最近的研究顯示，未來5年，將有6％的工作被人工智慧取代。

但白宮報告引述牛津大學（Oxford University）2013年的研究卻顯示，有47％的工作岌岌可危。

不過，兩份研究的共同結論，都是那些低技術、低學歷的勞工所受的衝擊最大。

不僅是民間如此，軍方也一樣，一名負責塑造未來軍隊的美國高級將領透露，展望未來數十年，美國陸軍裡可能有1/4都是機器人。

美國陸軍教育訓練暨準則發展指揮部（TRADOC）司令康恩（Robert Cone）指出，在2030或 2040年前，高科技機器將與士兵並肩作戰，以縮減軍隊規模，但卻能提高戰力，使軍隊更容易部署，也更靈活敏捷。

他指出，由於人身健康與安全上的顧慮，導致軍隊戰力下降，但機器人卻能重新提高戰力。

(中時電子報)