陽岱鋼加盟巨人 今來台舉行記者會

旅日好手陽岱鋼今來台舉辦加盟巨人記者會。(本報資料照)

旅日好手陽岱鋼今年行使自由球員後，確定加盟讀賣巨人，今將在台灣舉行第2次加盟巨人記者會，現場巨人球團還發放陽岱鋼首張巨人球員卡給媒體，另外合約內容是否曝光，與是否參加經典賽成為最大焦點。

陽岱鋼確定加盟巨人後，19日就先在日本舉行加盟記者會，巨人球團還難得使用官方臉書直播，與台灣球迷分享，不過最後還是決定在台灣再辦一場，顯見巨人球團對陽岱鋼的重視。

(中時電子報)