藍八縣市農特展 國台辦：熱銷一空
針對日前台灣藍營八縣市日前赴北京舉辦農特產品暨旅遊推介展成果，大陸國台辦發言人安鋒山今於例行記者會表示，本次展會共130多家業者參與，期間也完成4次採購簽約及多次旅遊洽談，北京民眾更是反應熱烈，銷售一空，商家對活動成果相當滿意。
另一方面，就國共兩黨未來合作，安峰山指出，本次國民黨副主席陳鎮湘率團來京，達成4項合作共識：一是雙方均表示堅持「九二共識」，反對台獨等共同政治基礎；二是加強深化兩黨交流，包括國共領導人會晤、兩岸和平發展論壇舉辦，開啟兩黨對話機制。
三是促進兩岸基層交流，研究完善青年、農業基層交流；四是與台灣有關縣市支持「九二共識」展開合作。他還說，國共兩黨將保持密切溝通，落實兩黨領導人會面所達成共識，增進兩岸同胞利益福祉。
安峰山強調，針對認同「九二共識」的藍營執政縣市，或綠營執政縣市中的藍營鄉鎮地區，大陸都願意進行交流合作。
至於國共兩黨對話機制如何舉行？是否採兩岸輪流舉辦方式？安峰山指出，目前國共兩黨仍在研商。
(旺報)
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