荷蘭人工授精出錯 可能讓26女懷錯胎

美國克利夫蘭一間醫院裡的新生兒。(美聯社)

荷蘭烏特勒支(Utrecht)一間醫療機構最近發現，因為程序性的錯誤，26名女性進行了人工授精的卵子可能意外被陌生人的精子授精，這個機構已經通知這些女性和其伴侶並展開調查。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，烏特勒支的大學醫療中心(University Medical Centre)發現，這些程序性錯誤發生在2015年4月中旬到2016年11月之間。當時其中一位和其伴侶在該中心進行人工受精的男子的精子，可能最後被注射到了其他26名女性的卵子中。該中心表示這些女性因此懷了別人小孩的機率可能不高，但也無法排除。

目前這26名女性中，大約一半的人已經懷孕或是生了小孩。這26人冷凍的胚胎也有可能授錯了精子。該中心已經通知了這26名女性和其伴侶，並表示深感抱歉，將盡其所能釐清是否有人不幸真的懷了他人的小孩。

類似情況過去就曾經發生過，2012年一名新加坡華裔女性控告一間人工授精診所，因為她在2010年透過人工授精手術生下的小孩，其膚色和髮色都和其白人父親有很大的差異。

(中時電子報)