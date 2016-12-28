荷蘭人工授精出錯 可能讓26女懷錯胎
荷蘭烏特勒支(Utrecht)一間醫療機構最近發現，因為程序性的錯誤，26名女性進行了人工授精的卵子可能意外被陌生人的精子授精，這個機構已經通知這些女性和其伴侶並展開調查。
根據英國《衛報》(Guardian)報導，烏特勒支的大學醫療中心(University Medical Centre)發現，這些程序性錯誤發生在2015年4月中旬到2016年11月之間。當時其中一位和其伴侶在該中心進行人工受精的男子的精子，可能最後被注射到了其他26名女性的卵子中。該中心表示這些女性因此懷了別人小孩的機率可能不高，但也無法排除。
目前這26名女性中，大約一半的人已經懷孕或是生了小孩。這26人冷凍的胚胎也有可能授錯了精子。該中心已經通知了這26名女性和其伴侶，並表示深感抱歉，將盡其所能釐清是否有人不幸真的懷了他人的小孩。
類似情況過去就曾經發生過，2012年一名新加坡華裔女性控告一間人工授精診所，因為她在2010年透過人工授精手術生下的小孩，其膚色和髮色都和其白人父親有很大的差異。
(中時電子報)
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