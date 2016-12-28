打趴鋼鐵人 史嘉蕾喬韓森登票房最高影星
史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）榮登2016年票房收入最高影星，演出的超級英雄電影「美國隊長3：英雄內戰」與好萊塢諷刺喜劇片「凱撒萬歲」讓她荷包滿滿。
美國財經雜誌「富比世」（Forbes）表示，史嘉蕾喬韓森以2016年主演電影「凱撒萬歲」（Hail, Caesar!），擠下「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）其他影星「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）與「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）。
史嘉蕾喬韓森出演的電影今年全球票房一共12億美元（約新台幣387億元）；「美國隊長3：英雄內戰」今年總成績11億5000萬美元。
迪士尼公司（Walt Disney Co）的「美國隊長3：英雄內戰」5月上映，敘說「鋼鐵人」、「蜘蛛人」、「黑寡婦」與「蟻人」等漫威（Marvel）漫畫英雄之間的衝突，根據「票房魔酒」（Box Office Mojo）數據，該片是今年票房最大贏家。
澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）今年獲得大突破，演出的華納兄弟影業公司（Warner Bros.）「自殺突擊隊」（Suicide Squad）與「泰山傳奇」（The Legend of Tarzan）票房進帳11億美元，排名第4。
超級英雄與漫畫改編電影稱霸這項排行榜，「蝙蝠俠對超人：正義曙光」（Batman v Superman: Dawn ofJustice）成績8億7300萬美元；「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）票房進帳7億8300萬美元。
英國影星費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）首度擠入排行榜，她出演的「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One: A Star Wars Story）、驚悚片「地獄」（Inferno）以及「怪物來敲門」（Monster Calls）總成績8億500萬美元，排名第9。（譯者：中央社周莉芳）1051228
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範