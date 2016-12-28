打趴鋼鐵人 史嘉蕾喬韓森登票房最高影星

我要評比

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）榮登2016年票房收入最高影星，演出的超級英雄電影「美國隊長3：英雄內戰」與好萊塢諷刺喜劇片「凱撒萬歲」讓她荷包滿滿。

美國財經雜誌「富比世」（Forbes）表示，史嘉蕾喬韓森以2016年主演電影「凱撒萬歲」（Hail, Caesar!），擠下「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）其他影星「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）與「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）。

史嘉蕾喬韓森出演的電影今年全球票房一共12億美元（約新台幣387億元）；「美國隊長3：英雄內戰」今年總成績11億5000萬美元。

迪士尼公司（Walt Disney Co）的「美國隊長3：英雄內戰」5月上映，敘說「鋼鐵人」、「蜘蛛人」、「黑寡婦」與「蟻人」等漫威（Marvel）漫畫英雄之間的衝突，根據「票房魔酒」（Box Office Mojo）數據，該片是今年票房最大贏家。

澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）今年獲得大突破，演出的華納兄弟影業公司（Warner Bros.）「自殺突擊隊」（Suicide Squad）與「泰山傳奇」（The Legend of Tarzan）票房進帳11億美元，排名第4。

超級英雄與漫畫改編電影稱霸這項排行榜，「蝙蝠俠對超人：正義曙光」（Batman v Superman: Dawn ofJustice）成績8億7300萬美元；「惡棍英雄：死侍」（Deadpool）票房進帳7億8300萬美元。

英國影星費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）首度擠入排行榜，她出演的「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One: A Star Wars Story）、驚悚片「地獄」（Inferno）以及「怪物來敲門」（Monster Calls）總成績8億500萬美元，排名第9。（譯者：中央社周莉芳）1051228

(中央社)