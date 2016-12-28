屏東醫院 成立安寧病房

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衛生福利部屏東醫院成立安寧病房，即日起為民眾服務，屏東醫院表示，安寧病房設置號稱5星級，有完整的醫療團隊為臨終的病患與家屬服務。（屏東醫院提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月28日

衛生福利部屏東醫院成立安寧病房，即日起為民眾服務，屏東醫院表示，安寧病房設置號稱5星級，有完整的醫療團隊為臨終的病患與家屬服務。

屏東醫院表示，安寧病房一共有10床，有單人和雙人房，病房有廚房、客廳和宗教設置。

完整的醫療團隊包括醫師、護理師、安寧共照師、心理師、社工師、營養師、宗教師、志工等，提供全人、全家、全程與全隊的4全照顧，協助病人與家屬生死兩相安，讓生命沒有遺憾。

何時應該接受安寧療護？屏醫血液腫瘤科兼內科部長黃炯棠表示，依據安寧緩和條例規定，末期病人是安寧療護的對象，目前癌症末期與8大非癌疾病老年期精神病態、其他大腦變質、心臟衰竭、慢性氣道阻塞、肺部其他疾病、慢性肝病及肝硬化、急慢性腎臟衰竭，都是安寧療護範圍。1051228

(中央社)