國民黨：黨產會連社福事業都清算

中國國民黨行管會主委邱大展今天表示，行政院不當黨產處理委員會「辦藍不辦綠」，利用轉型正義之名，清算國民黨，且清算的步伐走到連社會福利事業都清算，大家應檢視正當性。

行政院不當黨產處理委員會上午針對國民黨捐助成立的4個基金會，包括民族基金會、民權基金會、民生建設基金會及國家發展基金會舉行預備聽證。

邱大展會前在國民黨召開記者會表示，黨產會又突襲，國民黨昨天才收到今天召開預備聽證的通知，時間過於匆忙。

他說，清查附隨組織會碰到基金會問題，但黨產會成立以來，清查對象有針對性，辦藍不辦綠，根本就是是民進黨的黨產會。

邱大展表示，民進黨有小英基金會、凱達格蘭基金會、超越基金會等，依照黨產條例規定，都是應該清查的對象，但黨產會成立至今，有沒有查過民進黨或相關組織？且國民黨以前成立的各種基金會，是否有從國民黨帶走財產，算不算附隨組織？黨產會也應該查。

邱大展指出，國民黨的基金會，除社會捐贈外，有一部分是國民黨捐贈的錢，用於從事社會公益、社會救助，難道國民黨基金會有原罪，像是邪惡組織成立的基金會嗎？

他說，基金會所有用途都要主管機關核備，黨產會要清查的民生建設基金會，還曾拿過衛福部的優秀基金會的肯定，國民黨拿錢或以募集資金做社會福利有錯嗎，為何要如此追殺？

邱大展表示，黨產會不是處理轉型正義，而是利用轉型正義之名，清算國民黨，且清算的步伐走到連社會福利事業都要清算，大家應該檢視其正當性。

民生建設基金會委任律師葉慶元也說，黨產會在程序上不正義，根據黨產會所訂聽證處理要點，必須在15天前通知，但國民黨卻在昨天才收到，「做此小把戲」，令人遺憾。

此外，黨產會指今天的預備聽證不公開是國民黨的建議，邱大展認為，預備聽證非正式聽證，程序不同，不需要大動干戈，但國民黨沒有主張預備聽證要秘密進行。1051228

(中央社)