蒙藏委員會蒙古職訓班結訓

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由蒙藏委員會全額經費補助辦理的蒙古一般社會人士縫紉與美容美髮職訓班最新ㄧ期受訓學員結訓典禮，26日在烏蘭巴托舉行，蒙藏委員會蒙事處長海中雄親往主持，駐蒙古代表黃國榮受邀致詞。

兩類職訓班此次各有20名蒙古一般社會人士報名參加，自今年9月底開始接受為期3個月的專業訓練，所有參訓學員不僅順利結業，也均已通過蒙古勞動暨社會福利部的職業技能檢定，獲發本科專業證照，為個人事業、職涯與家庭均開創了新契機。

海中雄致詞時表示，台灣不僅「教蒙古朋友如何釣魚」，亦透過捐贈縫紉機與美容美髮工作台「送釣竿給學員」，更將與蒙古政府共同研議設立庇護工廠及建立電子商務銷售通路來「幫助學員賣魚」。

黃國榮於受邀致詞及接受當地媒體訪問時強調，台蒙職訓合作計畫實施多年來已培訓500多名蒙古一般及身（視）障人士學習一技之長，不只改善學員家庭生計，亦有助活絡蒙古的就業市場與社會經濟。

黃國榮表示，駐蒙古代表處願續與台、蒙各界共同努力來推進兩國各層面的關係。該職訓計畫另開設視障人士按摩與身障人士刺繡等兩類職訓班，各15名受訓學員預定於明年3月結訓。1051228

(中央社)