曾和莉亞公主搞不倫 福伯聞死訊哀痛「她獨一無二」
好萊塢影星嘉莉費雪因在《星際大戰》飾演「莉亞公主」爆紅，日前她搭機前往洛杉磯時，突心臟病發，經搶救仍在當地時間27日離世，讓不少影迷都很震驚，曾和她談過一段情的哈里遜福特也難過哀悼。
嘉莉費雪日前在自傳揭露和「韓索羅」哈里遜福特的地下情，當時她19歲，33歲哈里遜福特已婚，兩人談了3個月不倫戀，他聽聞女方死訊後也沉痛哀悼，「嘉莉是獨一無二的、才華横溢與眾不同」，他更稱讚女方風趣幽默，勇敢過著屬於自己的生活，並說會和她的親友永遠懷念她。
而《星際大戰》導演喬治盧卡斯也稱讚她是有才華的人，飾演「路克天行者」的馬克漢米爾也在推特表示震驚。
(中時電子報)
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