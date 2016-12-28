正名！日本交流協會改為日本台灣交流協會
日本對台窗口、公益財團法人「交流協會」（Japan Interchange Association）28日在官網上宣布，自明（106）年1月1日起將更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association）。
交流協會官網上寫道：「自2017年1月1日起，變更名稱為『公益財團法人日本台灣交流協會』。本會今後亦將扮演日台間之橋粱，盡心竭力使日台關係更上層樓。」
日本於1972年9月29日與中華民國斷交，中華人民共和國建交，同年12月1日設立「交流協會」取代大使館的功能，以維持台日經貿、文化等的民間交流關係。台灣方面則成立「亞東關係協會」為對口單位。
這是交流協會設立44年來首度更名，更名的主要理由是「時代改變了」，現在台日雙方人員互訪頻繁，每年多達600萬人，為了讓大家清楚是哪裡對哪裡的實質交流組織，故決定「正名」。
外交部表示，此一新名稱為明確反映該協會在台工作之實質內涵，印證台日雙邊關係續朝正面方向發展。
外交部說，近年台日關係發展密切，日本是我國第三大貿易夥伴，我國則是日本第四大貿易夥伴，上（104）年雙方貿易總額達579億美元。此外，雙邊人員往來日益頻繁，上年台日互訪人數已高達530萬人次，本（105）年全年應可再創新高，突破600萬人次。
外交部表示，台日共享民主、自由及法治之普世價值，各項民調顯示人民情感密切友好，相信台日雙方將在既有之良好基礎上，繼續深化各領域之互利互惠合作關係。
1972年中華民國和日本斷交，台灣和日本分別成立「亞東關係協會」和「交流協會」，經過44年外交努力，日本方面預定2017年1月1日變更名稱為「公益財團法人日本台灣交流協會」。
(中時)
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