越捷5周年促銷 1公斤金飛機送給你

越捷準備送出的一公斤純金飛機模型。（圖／越捷提供）

越捷機隊。（圖／越捷提供）

Vietjet航空歡慶五周年，將祭出「贏得黃金飛機、飛向幸福未來」活動。自2016年12月28日至2017年2月28日每日下午1-3點，共釋出500萬張台幣8元起的促銷機票，越捷所有國內外航線，包含台灣台北/台中/台南/高雄—胡志明，以及台北—河內航班，以及香港、首爾、釜山、新加坡、曼谷、吉隆坡、仰光、暹粒飛往越南航班。

尤其，所有促銷期間成功訂票的乘客將有機會參與每天抽免費回程機票、周周抽3.75公克黃金，最後拿1公斤純金飛機模型大獎。此外，一系列如與比基尼模特兒拍照的特別活動將在許多國內與國際機場舉行，以歡慶此特別時刻。促銷機票使用期限為即日起至2017年12月31日（國定假日除外）。

(工商)