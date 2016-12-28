中梵推動關係改善 張小月：台梵邦交穩固
大陸國家宗教局局長王作安昨（27）日表示，中國願意在相關原則基礎上與梵蒂岡進行建設性對話，縮小分歧，擴大共識，推動關係改善。陸委會主委張小月表示，教宗是基於慈悲角度關懷中國大陸的天主教信徒，我們的評估台灣和梵蒂岡的關係穩固。
近日台灣智庫公布最新民調指出，有超過4成的民眾認為親中比較重要，張小月對此表示，兩岸關係和國際空間同樣重要，不會選邊站，美國是傳統的盟友，但不表示台灣跟美國關係改善後，就完全忽視中國大陸，畢竟中國大陸就在我們的隔壁，一定要和睦相處，維持兩岸關係的和平穩定我們認為是同樣重要。
上周才剛和我國斷交的聖多美普林西比本周隨即和中國大陸建交，張小月表示，政府知道聖國一定會和陸方建交，之前有收到有關時間點的訊息，大約本月25、26日會建交，中共對我方的國際參與空間封殺多年早就存在，中共從來都沒有讓我們「好過」。
(工商)
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