就醫掛號糾紛 男診所內持刀砍傷人

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宋姓男子到高雄市一家診所掛號，疑排隊問題與莊姓男子發生糾紛，涉嫌持西瓜刀砍傷莊姓男子手臂，莊姓男子送醫救治，警方查訪宋姓男子行蹤追緝。

高雄市政府警察局前鎮分局今天表示，起初獲報發生這起就醫掛號糾紛時，警員立即趕赴診所處理，但未見宋姓男子。警員離去後，宋姓男子卻持西瓜刀返回診所砍傷莊姓男子後逃逸。

警方調查，宋姓男子有殺人未遂、傷害等前科，疑未依規定排隊掛號就診，遭其他排隊民眾糾正進而引發衝突，再持刀返回診所砍傷與他理論的莊姓男子。

警方也查出宋姓男子曾多次毆打父親，宋姓男子父親聲請家暴令，由於宋姓男子居無定所，涉及殺人未遂及傷害罪嫌，警方查訪行蹤追緝。1051228

(中央社)