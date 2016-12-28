星戰痛失莉亞公主嘉莉費雪 迪士尼苦惱

我要評比

好萊塢女星嘉莉費雪今天撒手人寰，除了讓粉絲心碎，也留下難題給推出最新「星際大戰」系列片的迪士尼公司：要如何處理嘉莉費雪演紅的莉亞公主戲份？

嘉莉費雪（Carrie Fisher）的莉亞公主、哈里遜福特（Harrison Ford）飾演的「韓蘇洛」，與馬克哈米爾（Mark Hamill）扮演的「天行者路克」在2015年電影「STAR WARS：原力覺醒」（Star Wars: The Force Awakens）再度合體時，讓60歲的嘉莉費雪再度成為鎂光燈焦點。

迪士尼（Walt Disney Co）表示，嘉莉費雪在2017年上映的「星際大戰八部曲」戲份已經拍完。然而，她原本預計在2019年推出的第九部曲演出關鍵角色。

莉亞公主在目前上映的「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One: A Star Wars Story）片尾短暫露臉，導演以數位方式讓年輕的莉亞公主重現。此外，片中也看得到1994年辭世的英國老牌演員彼得庫辛（Peter Cushing），利用電腦成像技術，讓他飾演的死星指揮官大星區長塔金（Grand Moff Tarkin）復活。

根據1985年加州法律，名人過世後70年期間，片商都必須獲得名人遺產管理人批准，才能使用過世名人的影像。

迪士尼公司可能採取的其他作法包括，改寫「星際大戰九部曲」情節、重新拍攝「星際大戰八部曲」場景，或挑選另一名神似嘉莉費雪的演員來演莉亞公主。

當年「哈利波特」（Harry Potter）中飾演校長鄧不利多（Albus Dumbledore）的李察哈里斯（Richard Harris）拍完前兩集後過世後，這個角色改由邁可約翰坎邦（Michael John Gambon）擔任。

娛樂網站Heavy.com上，有粉絲建議未來幾部電影可由老牌搖滾樂團佛利伍麥克（Fleetwood Mac）前團員史蒂薇妮克絲（Stevie Nicks）演出嘉莉費雪的角色。

還有人說，乾脆安排莉亞公主在大銀幕轟轟烈烈犧牲。粉絲凱特琳（Kaitlin）在推特（Twitter）寫道：「他們最好想辦法讓莉亞公主自電影中下台一鞠躬，因為如果他們試圖重新選角，將產生很嚴重的問題。」（譯者：中央社張曉雯）1051228

(中央社)