區間車擦撞施工車 台鐵：將究責

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台鐵區間車昨天晚間在桃園傳出擦撞事件，所幸旅客均安，台鐵局長鹿潔身今天表示，初步瞭解是施工車輛提早進到軌道，將追究相關責任。

昨天晚間10時55分左右，台鐵一列1269次區間車，行駛桃園到內壢路段時擦撞到停放一旁施工車輛，區間車震動明顯，上百名旅客受到驚嚇車門也有受損，所幸無人員傷亡。

鹿潔身表示，初步瞭解，這起事件是台鐵施作桃園切換工程臨時軌時的作業疏失，因為工程機具提早進入，車輛停放位置太靠近東正線，導致列車撞上，行保會將檢討懲處相關人員疏失。1051228

(中央社)