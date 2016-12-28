不滿人事安排 越南部屬殺害省級首長
越南西北部安拜省8月中旬發生1起重大命案，2名省級首長被部屬開槍擊斃，凶手也隨即自殺。當地警方經調查後，已排除此案涉及政治因素，指稱凶手因不滿上級的人事安排而行凶。
這起命案於8月18日在安拜省（Yen Bai）政府總部發生。當地護林分局分局長杜強明（Do Cuong Minh）當天分別走入省委書記范維強（Pham Duy Cuong）和人民議會主席吳玉俊（Ngo Ngoc Tuan）的辦公室，拿出手槍朝他們開槍，隨後再朝自己頭部開槍自殺。
周邊人員立即將他們3人送醫急救，但傷勢過重，都宣告不治。
越南媒體報導，安拜省公安廳26日召開記者會，公布此案調查結果與凶手行凶原因。
警方指出，杜男犯罪行為未涉及政治因素，主因是杜男不滿上級官員將護林分局和林業分局合併，造成他無法升官，因此行凶殺人。
報導說，由於杜男是此案唯一嫌犯，且已經自殺身亡，警方因此依照相關規定停止偵辦。1051228
(中央社)
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