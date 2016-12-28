外語通譯人才 司法院研議與大學合作

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司法院今天表示，針對外籍人士在台爭訟等語言翻譯需求，將研議與大專院校所新設的東南亞語文學系合作，延攬優秀通譯人才。

立法院司法及法制委員會今天邀集司法院、法務部等單位，進行外籍人士在台爭訟、就業等語言翻譯需求短、中、長期因應政策專案報告。

司法院副秘書長林勤純表示，台灣高等法院及其分院等5所法院，依轄區辦理特約通譯備選人招募，建置18種語言類別，共236名特約通譯備選人名冊；短期因應政策，將強化特約通譯備選人教育訓練等，中期因應政策則會研議編印法院特約通譯手冊，讓特約通譯備選人了解法院通譯的職責、基礎法學知識等。

林勤純說，長期部分，除了會研修特約通譯備選人遴選機制，未來將視實際需求，提高特約通譯備選人語言能力的資格條件，也會研議與大專院所新設的東南亞語文學系合作，延攬優秀通譯人才的可行方案，同時也會研議對於具較高語言能力證明者，加給傳譯報酬的可能性。

法務部政務次長蔡碧仲指出，已發函給各檢察機關於偵辦案件中，遇到有特殊方言的通譯需求時，可連繫相關駐台代表處或有公信力的團體協助，目前台灣高等法院檢察署及其分屬均已建置特約通譯名冊，包括越南語、柬埔寨語等20種語別，共192位特約通譯。

勞動部則說，已於民國98年設置1955勞工諮詢申訴專線，配置英語、泰語、越南及印尼語等4國語言的雙語接線服務員，提供24小時全年無休，免付費雙語通譯就業諮詢及申訴服務，以104年度的服務案件數為例，共計17萬多件。1051228

(中央社)